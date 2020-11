In einem ICE zwischen Freiburg und Basel haben Zöllner bei einer Kontrolle einen Drogenkurier entdeckt. Auf Höhe Eimeldingen (Landkreis Lörrach) war den Zöllnern im ICE nach Zürich aufgefallen, dass der Rucksack des Mannes eine auffällig dicke Rückwand besaß. Nachdem die Zöllner mit dem Mann am Badischen Bahnhof in Basel ausgestiegen waren, entdeckten sie mittels einer Sonde im Rucksack ein verborgenes Fach mit zwei vakuumierten Beuteln: In dem einen befand sich Stoff für 700 LSD-Trips, in dem anderen Beutel Granulat in Perlen- und Sternchenform. Diese Perlen und Sternchen entpuppten sich als besonders stark dosierte LSD-Trips. Der Mann kam auf Anordnung des Lörracher Amtsgerichts in Untersuchungshaft.