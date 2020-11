Zum Gedenken an die Opfer aus zwei Weltkriegen haben Baden-Württembergs Europaminister Guido Wolf und die französische Ministerin Brigitte Klinkert in Breisach am Rhein einen Kranz am Denkmal für die Gefallenen niedergelegt. «Nur Versöhnung, Kooperation und Verständigung schaffen einen dauerhaften Frieden», sagt Wolf am Sonntag. Der Volkstrauertag sei auch ein Tag des Appells für ein gelingendes Miteinander in Europa.