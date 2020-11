per Mail teilen

In Freiburg lassen sich in der Corona-Pandemie immer mehr Menschen ihren neuen Pass von einem Fahrradkurier bringen. Von den zwischen Januar und September mehr als 22.000 ausgestellten Dokumenten seien 5.670 Dokumente per Radkurier zugestellt worden, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Das waren 26 Prozent aller ausgegebenen Pass- und Ausweisdokumente.