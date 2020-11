Ausgerechnet mit Milchkühen will eine Schwarzwälder Kirchengemeinde Menschen in Indien helfen. Dort sind Kühe heilig und dürfen weder gemolken noch geschlachtet werden. Eine Ausnahme seien jedoch gezüchtete Holsteiner Rinder, die von den Einheimischen nicht als heilig erachtet werden, sagte der Öffentlichkeitsbeauftragte des Kirchenbezirks Hochrhein, Karl-Wilhelm Frommeyer, dem Evangelischen Pressedienst. Weil diese auch in Indien gemolken werden dürfen, hat die evangelische Kirchengemeinde Wehr und Öflingen im Kreis Waldshut ein «Kuh-Projekt» gestartet, mit dem eine spezielle Minderheitengruppe in Indien unterstützt werden soll.