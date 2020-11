Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung bringen den Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Kehl an die Kapazitätsgrenze. Allein am Donnerstag mussten die Mitarbeiter der Behörde unter anderem 200 Quarantäne-Anordnungen übermitteln und dazu teilweise die Wohnadressen der Betroffenen abfahren. Laut Nico Tim Clöckner, Leiter des Bereichs Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung, sind bei etlichen Betroffenen zu dem Nachkontrollen nötig, weil sie sich nicht an den Hausarrest hielten. Höhepunkt der Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen war aber in dieser Woche eine Kneipe "im Vollbetrieb", die Mitarbeiter des Ordnungsamtes entdeckten. Die Gaststätte wurde geräumt und zwangsgeschlossen. Der Wirt muss ein Bußgeld zahlen. Außerdem wird ihm die Betriebserlaubnis entzogen. Er soll in Kehl keine Gaststätte mehr betreiben dürfen.