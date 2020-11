per Mail teilen

Das Hauptzollamt Lörrach verzeichnet in diesem Monat einen leichten Rückgang der sogenannten Ausfuhrkassenzettel, mit denen sich schweizer Kunden die Mehrwertsteuer ihres Einkaufs in Deutschland zurückerstatten lassen können. Absolute Zahlen kann das Hauptzollamt Lörrach nicht nennen. Und auch ein Vergleich mit den Vorjahren ist schwierig. Denn seit Januar wird erst bei einem Einkauf ab 50 Euro, der sogenannten Bagatellgrenze, die Mehrwertsteuer zurückerstattet. Aus diesem Grund ist die Anzahl der Ausfuhrkassenzettel insgesamt rückläufig, unabhängig von der Grenzschließung im Frühjahr und dem aktuellen Teillockdown. Nur Ende Oktober hatte es wieder eine Zunahme gegeben, so die Sprecherin des Hauptzollamtes. Hier dürften vor allem Gerüchte um eine weitere Grenzschließungen Anfang November eine Rolle gespielt haben.