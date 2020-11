Nach monatelanger Spielpause startet Eishockey-Bundesligist Schwenninger Wild Wings heute um 19:30 Uhr gegen Berlin in den Magenta Cup. Auch für den EHC Freiburg stehen zwei Partien auf dem Spielplan. Für die Wölfe aus Freiburg ist es der dritte Spieltag in der zweiten deutschen Eishockeyliga und damit das zweite Heimspiel der Saison. Gegner in der Echte Helden Arena sind die Ravensburg Towerstars. Weil keine Zuschauer zugelassen sind, können die Fans das Spiel im HD-Livestream gegen eine Gebühr verfolgen und den Verein damit finanziell unterstützen. Das zweite Auswärtsspiel führt den EHC Freiburg am Sonntag zu den Bietigheim Steelers. Da spielen auch die Schwenninger Wild Wings, nämlich gegen München innerhalb des Magenta Cups. Der ist ein Vorbereitungsturnier auf die Saison der Deutschen Eishockey Liga. Deren Start wurde aufgrund der Pandemie verschoben, geplant ist aktuell Mitte Dezember.