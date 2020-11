Am deutsch-französischen Gymnasium in Colmar hat es heute Vormittag einen Terroralarm mit einem Großeinsatz gegeben. Wie französische Medien berichten, gab es kurz vor 8 Uhr einen lauten Knall. Die rund 900 Schülerinnen und Schüler mussten daraufhin das Schulgebäude verlassen. Spezialkräfte von Militär und Polizei durchsuchten mit gezogener Waffe die Schule und kontrollierten Raum für Raum. Auch Sprengstoffsuchhunde waren im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein so genannter Polenböller im Flur explodiert. Einen Zusammenhang zum heutigen 5. Jahrestag des Terroranschlags von Bataclan in Paris schließen die Ermittler nicht aus.