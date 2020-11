Im Elsass und im Rest Frankreichs bleibt der aktuelle Lockdown mindestens bis 1. Dezember bestehen. Das hat Premierminister Jean Castex am Donnerstag Abend angekündigt. Am Freitag wird er in Straßburg erwartet. So wird Castex am Nachmittag in die Straßburger Uniklinik kommen, um die dortige Station für Infektionskrankheiten und eine Intensivstation zu besuchen. Es soll Gespräche mit Ärzten und Pflegepersonal geben, dann steht wohl auch ein Besuch am Sitz der Ortskrankenkasse an. Der französische Premierminister hatte am Donnerstag erklärt, die aktuelle Ausbreitungswelle der Pandemie sei extrem stark. In Frankreichs Krankenhäusern würden inzwischen 32.000 Patienten mit der Lungenkrankheit Covid-19 behandelt - das sind mehr als im Frühjahr. Der Lockdown mit der teilweisen Ausgangssperre wird deshalb mindestens zwei weitere Wochen bestehen bleiben. Die strikten Regeln jetzt schon zu lockern wäre unverantwortlich, so der Premierminister.