Am Linachstausee bei Vöhrenbach im Schwarzwald-Baar-Kreis sind Polizeitaucher im Einsatz. Seit Donnerstag wird dort nach einem 86-jährigen Mann gesucht. Die Frau des Seniors hatte ihn am Nachmittag als vermisst gemeldet, nachdem er nicht - wie sonst üblich - von einer Radtour zurückgekehrt war. Gegen 22 Uhr wurde das Fahrrad des Mannes auf dem Fußgängerweg in der Mitte der Linachtal-Staumauer gefunden. Dabei auch eine Jacke mit Ausweispapieren und eine Tasche des Vermissten. Nachdem Polizeihubschrauber und Suchhunde den 86-jährigen Mann in der Nacht in der Umgebung von Vöhrenbach nicht gefunden hatten, konzentriert sich die Suche am Freitag auf den Stausee.