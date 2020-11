Im Dreiländereck ist die Corona-Lage weiter ernst. Die Basler Spitäler stehen unmittelbar vor dem Notfall-Betrieb, Frankreich hält am strikten Lockdown fest. Fehlende Sozial-Kontakte könnten laut Freiburger Experten längerfristige Folgen haben.

Corona-Lage im Kanton Basel-Stadt weiterhin sehr angespannt

Aus der jüngsten Bilanz des Basler Gesundheitsdepartements vom Donnerstagabend geht hervor, dass insbesondere die Krankenhäuser demnächst in den Notfallbetrieb schalten müssten. Derzeit würden in den Basler Krankenhäusern knapp 120 Corona-Patienten versorgt. Dies entspräche exakt dem Höchstwert während der ersten Welle. Jeder fünfte Corona-Patient müsse momentan auf einer Intensivstation behandelt werden. Betroffen seien alle Altersgruppen. Doch die Zahl der älteren Corona-Patienten steige derzeit wieder spürbar an, auch wenn in der Schweiz die Zahl der Corona-Neuinfektionen leicht rückläufig ist. Die Basler Gesundheitsexperten gehen davon aus, dass die Krankenhaus-Einweisungen in den nächsten Wochen sogar noch weiter steigen werden. Deshalb appellieren sie an die Bevölkerung, die Homeoffice-Empfehlung ernst nehmen. Es seien noch immer zu viele Leute mit Bus und Bahn unterwegs.

Zwei weitere Wochen strikter Lockdown im Elsass und Frankreich

Straßburg im Lockdown: Französische Regierung hält an strikten Maßnahmen fest SWR Christine Veenstra

Im Elsass wie im restlichen Frankreich werden die strikten Corona-Beschränkungen noch weiter beibehalten. Für mindestens zwei Wochen soll der Lockdown noch bestehen bleiben, so die Regierung in Paris. Die Infektionszahlen haben sich zwar seit Beginn des Lockdowns vor gut zwei Wochen leicht verbessert. Die strikten Regeln aber jetzt schon zu lockern wäre unverantwortlich, sagte Premierminister Jean Castex am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz. Für mindestens zwei weitere Wochen bleiben Geschäfte für nicht lebensnotwendige Waren, die Gastronomie, Sportclubs, Kinos und viele andere Einrichtungen geschlossen. Französinnen und Franzosen müssen weiterhin Bescheinigungen ausfüllen, dass sie einen dringenden Grund haben das Haus zu verlassen. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire kündigte an, dass die Regierung die massiven Finanzhilfen für quasi alle Wirtschaftsbereiche aufrecht erhalten werde. Sollten die Maßnahmen wirken, könnten zumindest viele Geschäfte Anfang Dezember wieder öffnen, hoffte Premier Castex.

Fehlende Kontakte werden sich laut Freiburger Forscher auswirken

Die fehlenden Sozial-Kontakte auf Grund der Corona-Beschränkungen werden sich vermutlich längerfristig bemerkbar machen. Claas Lahmann, Ärztlicher Direktor an der Klinik für psychosomatische Medizin an der Uniklinik Freiburg sagte im SWR, man könnte das zwar häufig gut kompensieren. Aber: "Das wird wahrscheinlich einiges machen. Die langfristigen Folgen kann man noch nicht genau abschätzen." Im wissenschaftlichen Umfeld werde immer wieder von einer dritten Welle gesprochen, so Lahmann, damit sei die Welle mit den "psycho-sozialen Folgen gemeint." Die Uniklinik Freiburg verzeichne derzeit noch keinen erhöhten Zulauf an Patienten, die explizit deswegen in die Ambulanz kommen, weil sie unter den Folgen von Corona leiden: "Was wir aber schon merken ist, dass das Thema bei denen die ohnehin kommen, deutlich präsenter ist als in den letzten Monaten." Es spiele eben zwangsläufig hinein in familiäre Situationen, in berufliche Ängste, Sorgen - auch zum Teil existentielle Sorgen. Aus medizinischer Sicht könne man sagen, dass sich diese Themen ein Stück weit verändert haben.