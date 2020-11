per Mail teilen

Die Polizei hat im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald einen Mann wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes festgenommen. Der Tatverdächtige hatte trotz Berufsverbots als Lehrer unterrichtet.

Der festgenommene Mann war bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten. Er wird beschuldigt, zwischen 2014 und Sommer 2020 an einer Schule im Landkreis Lörrach trotz eines bestehenden Berufsverbotes Kinder unterrichtet zu haben. In diesem Zeitraum soll es zu den vorgeworfenen sexuellen Missbrauchshandlungen gekommen sein.

Polizei hält weitere Details vorerst zurück

Details wollte ein Polizeisprecher nicht bekanntgeben, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. So blieb zunächst unklar, wieso der Mann entgegen dem Verbot unterrichten konnte und ob es sich um einen ausgebildeten Lehrer handelt. Auch die Frage, wo sich der mutmaßliche Missbrauch abspielte und über welchen Zeitraum, blieb zunächst offen.