Der Bundesgrenzschutz hat am Bahnhof in Erzingen, einem Ortsteil von Klettgau, einen Berg neuwertiger Schuhen gefunden. Beim Nachzählen kamen die Beamten auf genau 129 Stück. Die Schuhe waren in Einkaufswagen gelagert. Allerdings handelte es sich nicht um Paare, sondern immer nur um Einzelstücke. An einigen fanden sich noch Preisetiketten aus der Schweiz. Die Bundespolizei geht davon aus, dass es sich um Diebesgut handelt.