Die Polizei kam dem mutmaßlichen Fälscher durch einen Streit in einem Supermarkt auf die Spur. Der Leiter des Marktes hatte die Polizei um Hilfe gebeten, weil sich ein 54 Jahre alter Mann weigerte, eine Maske zu tragen. Der Mann hatte ein Attest, welches von einem Arzt stammte, der bereits verstorben war. In der Wohnung des Mannes fand die Polizei unter anderem den Rezeptstempel dieses Arztes. Laut Polizei hatte der Mann persönlichen Kontakt zur Familie des Verstorbenen und war so wahrscheinlich in den Besitz des Stempels gekommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass weitere falsche Atteste im Umlauf sind.