In Bad Peterstal im Ortenaukreis haben Unbekannte 83 Kisten Leergut von einem Firmengelände in der Renchtalstraße gestohlen. Die Polizei vermutet, dass die Kisten in der Nacht auf Mittwoch bis zu einem Firmenparkplatz getragen und von dort mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sind.