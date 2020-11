per Mail teilen

Die Caritas-Solidaritätsaktion "Eine Million Sterne" für hungernde und notleidende Menschen weltweit findet am Samstag vor allem digital statt. Wegen Corona ist es nicht möglich, wie geplant auf öffentlichen Plätzen in bundesweit rund 100 Städten Kerzen anzuzünden und damit um Spenden zu werben, wie Caritas international in Freiburg mitteilte. Stattdessen gehe es nun online um Zeichen gegen die weltweite Armut.