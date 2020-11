per Mail teilen

Mindestens 81 Corona-Infektionen lassen sich inzwischen auf einen Ausbruch nach zwei Gottesdiensten Ende Oktober in der Freikirche Crystal Forum in Villingen-Schwenningen zurückführen. Als der Ausbruch in der vergangenen Woche bekannt geworden war, ging man noch von rund 60 Fällen aus. Für das Landratsamt war es schwierig, Teilnehmende der Gottesdienste zu kontaktieren, weil viele falsche Angaben gemacht hatten. Ob Hygieneregeln missachtet wurden, wird noch untersucht.