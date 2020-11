Monika Stein ist die neue Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Die Lehrerin kritisiert schon jetzt den Umgang der Landesregierung mit der Corona-Krise.

Seit Mittwochabend ist klar: Monika Stein wird neue GEW-Chefin. Bei der coronabedingten Briefwahl hat die Freiburgerin 90 Prozent der Stimmen geholt. Allzu groß ist die Überraschung nicht. Die 50-Jährige war Alleinkandidatin. Stein ist in Freiburg politisch engagiert. Sie war zum Beispiel Oberbürgermeisterkandidatin, ist aktuell Stadträtin und Co-Vorsitzende der Fraktionsgemeinschaft "Eine Stadt für alle - links, ökologisch, feministisch"

Statt Kommunal- nun Landespolitik

Allerdings wird sich das in Zukunft ändern. Die Lehrerin hat angekündigt, sich mit ihrer neuen Funktion von der Kommunalpolitik zu verabschieden. Stein will sich vor allem für mehr Bildungsgerechtigkeit einsetzen und fordert besseren Schutz für Kitas und Schulen in der aktuellen Corona-Situation. So will sie unter anderem zusätzliches pädagogisches Personal und FFP2-Masken für Bildungseinrichtungen.

Vorwurf an Eisenmann: Keine klaren Vorgaben

Kritik äußerte Stein daran, wie Bildungsministerin Susanne Eisenmann (CDU) mit der Corona-Krise umgeht. Die Ministerin - so die Meinung der neuen GEW-Chefin - lasse die Kommunen allein. Auch in Bezug auf Eisenmanns Vorschlag, die Weihnachtsferien in Baden-Württemberg früher beginnen zu lassen, fehlen der Lehrerin klare Vorgaben

Nachfolgerin von Doro Moritz

Monika Stein tritt jetzt die Nachfolge von Doro Moritz an, die nach 12 Jahren an der GEW-Spitze in den Ruhestand geht. Die Wahlbeteiligung bei der virtuellen Konferenz lag bei über 93 Prozent.