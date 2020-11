per Mail teilen

Das Lörracher Landratsamt stockt das Personal im Gesundheitsamt massiv auf. Grund ist die weiterhin sehr hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen. Der Landkreis Lörrach hat derzeit einen 7-Tage-Inzidenzwert um 190. Damit liegt er mit dem Nachbarkreis Waldshut südbadenweit an der Spitze und landesweit im oberen Bereich. Deshalb sollen nun 300 weitere Behördenmitarbeiter das Lörracher Gesundheitsamt unterstützen. Mehr als 200 Personen werden beim Kontaktmanagement eingesetzt, knapp 50 sollen Bürgeranfragen rund um Corona beantworten. Damit seien nun fast ein Viertel der Mitarbeitenden des Landratsamtes mit der Eindämmung des Corona-Virus beschäftigt, erklärte Landrätin Marion Dammann. Sie bittet daher die Bürger um Verständnis, wenn es in anderen Bereichen der Kreisbehörde zu längeren Wartezeiten kommen sollte.