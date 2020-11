per Mail teilen

Emma, die Lokomotive aus Michael Endes berühmtem Kinderbuch «Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer», wird in Zukunft im Europapark in Rust zu sehen sein. Die 2,2 Tonnen schwere Maschine war für die Verfilmungen in den Babelsberger Filmstudios gebaut worden. Die Lokomotive ist nun neben der Station «Jim Knopf - Reise durch Lummerland» platziert.