Laut einer Studie der Universität Freiburg ist die Zustimmung für die staatlich verordneten Corona-Beschränkungen in der Bundesrepublik hoch. Allerdings hält auch etwa ein Drittel der rund 7.900 Befragten die Maßnahmen der Regierung für übertrieben. Demnach wollen 30,5 Prozent über den Umgang mit Corona lieber selbst entscheiden. Das meinen vor allem Anhänger der FDP und der AfD sowie Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Der Studie der Uni Freiburg zufolge halten Anhänger der übrigen Parteien die Corona-Maßnahmen hingegen für notwendig. So sind die meisten beispielsweise gegen Fußball-Bundesligaspiele mit Fans und für Familienfeiern nur im engsten Kreis. Wichtig ist für die meisten auch, dass die Schulen offenbleiben Ein Viertel der Befragten sieht allerdings die Schließung von Bars und Kneipen kritisch, so das Freiburger Forschungsteam.