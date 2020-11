Die Breisgauer Narrenzunft beginnt die Fasnacht online: Ab 19 Uhr 11 gibt es eine Premiere für die Freiburger Fasnet: Fasnet digital auf youtube. Neben der Verkündung des Fasnachtsmottos, der Verleihung des Freiburger Narrenpreises an Ex-SC-Spieler Matthias Ginter und der Laudatio der Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, gibt es einige Schmankerl der Breisgauer Narrenzunft. In Emmendingen will der Narrenrat Blau-Weiß die Fasnet in einem Internet-Stream eröffnen. So können Vertreter aller Emmendinger Zünfte mitfeiern, wenn das Narrenlicht mit den Emmendinger Hansele entzündet und weitergegeben wird. Auch die Waldshuter Narren wollen sich digital treffen.