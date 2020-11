per Mail teilen

Der Freiburger Gemeinderat hat gestern Abend mit großer Mehrheit für das Gesamtkonzept „Bezahlbar Wohnen 2030“ gestimmt. So soll es beispielsweise mehr Grundstücke über Erbpacht geben; auch will die Stadtverwaltung mehr Flächen kaufen und selbst vermarkten. Städtische Grundstücke werden zu einem Festpreis an Bauwillige mit einem bestimmten Konzept vergeben.