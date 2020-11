In Kappel-Grafenhausen soll Europas modernste Ausstellung von Fertighäusern entstehen. Der Bundesverband Deutscher Fertigbau hat direkt an der Autobahn ein Grundstück gekauft. Auf dem Grundstück sollen bis in einem Jahr 15 Fertighäuser stehen. Alle 15 sollen Holzhäuser sein. In die Ausstellung in Kappel-Grafenhausen werden 15 Millionen Euro investiert.