per Mail teilen

Der bisherige CDU-Innenpolitiker Armin Schuster ist neuer Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. Bundesinnenminister Seehofer hat ihm das Amt am Dienstagvormittag offiziell übergeben. Der 59-jährige Schuster gehörte elf Jahre dem Deutschen Bundestag an, als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Lörrach-Müllheim. Nach Pannen beim bundesweiten Warntag vor zwei Monaten war der bisherige Leiter des Bundesamtes entlassen worden.