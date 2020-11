Der Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss jetzt in der Länderspielpause insgesamt sieben Spieler für diverse Nationalmannschaften abstellen. Sechs von ihnen sollen in dieser und in der kommenden Woche aber jeweils nur eines der anstehenden Spiele für ihr Heimatland absolvieren. In Absprache zwischen dem jeweiligen Verband und dem SC sei dies so entschieden worden, teilte der Verein mit. Eine Einigung auch aufgrund der Corona-Pandemie. Grifo, Lienhart, Sallai, Kwon, Jeong und Demirovic stünden dem Sport-Club - zwei negative Corona-Tests im Nachgang der Länderspiele vorausgesetzt - damit für das kommende Heimspiel in der Bundesliga am Sonntag, den 22. November gegen Mainz wieder zur Verfügung. Abrashi soll für die albanische Nationalmannschaft alle drei Spiele bestreiten. Das letzte in einer Woche. Er wird für den SC gegen Mainz dann keine Rolle spielen können.