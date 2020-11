Zum Gedenken an die Reichspogromnacht findet am Abend in Müllheim ein Schweigemarsch statt. Veranstalter ist der Friedensrat Markgräflerland. Vor 82 Jahren am 9. November 1938 war die Synagoge in Müllheim in Brand gelegt worden. Der Zug führt zum Platz der ehemaligen Synagoge als Zeichen gegen Naziherrschaft und für Menschlichkeit, Toleranz und Offenheit in der Stadt. Den Opfern der Nationalsozialisten gedenken, bedeute heute Aufstehen gegen Rassismus und Neofaschismus, so der Friedensrat Markgräflerland. Während des Lockdowns konnte eine Gedenkveranstaltung im Markgräfler Museum, wie sie sonst üblich ist, nicht stattfinden.