Das Amtsgericht Villingen-Schwenningen hat am Montag einen Mann wegen sexuellen Kindesmissbrauchs, Nötigung und Freiheitsberaubung zu einer Haftstrafe von neun Monaten verurteilt. Auf einem Kinderumzug 2019 hatte der 42-jährige Mann im "Stachi"-Häs der Villinger Narrozunft und somit nicht zu erkennen ein achtjähriges Mädchen gepackt, mehrere Hundert Meter mitgezerrt und auf eine öffentliche Toilette gezogen. Dort hatte er sich mit dem Kind eingeschlossen und es an Brust und Bauch berührt. In diesem Moment betrat die Mutter des Kindes die Toilette, das Mädchen konnte sich befreien und der Täter floh. Zusätzlich zu seiner Haftstrafe muss der Täter nun auch sein Fastnachtshäs abgeben sowie 300 Euro an den Kinderschutzbund spenden und sich in psychotherapeutische Behandlung begeben.