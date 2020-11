Die Polizei hat in Niedersachsen den Lebensgefährten einer 71 Jahre alten Frau festgenommen, deren Leichnam Ende Oktober in einem Haus in Offenburg-Zunsweier gefunden worden war. Ob der Mann für den Tod der Frau verantwortlich ist, ist noch unklar. Wie die Polizei mitteilt, habe der 65-Jährige vom Konto der Toten mehrfach Geld abgehoben. Er habe dazu unerlaubterweise die EC-Karte der Frau genommen. Nach aufwendigen Ermittlungen konnte der Mann nun in Lüneburg festgenommen werden, Beamte aus Offenburg waren dabei. Inzwischen wurde Haftbefehl wegen Computerbetrugs erlassen. Der Mann habe eingeräumt, den Tod seiner Lebensgefährtin verschleiert zu haben. Die Polizei hatte die stark verweste Leiche nach Hinweisen aus der Nachbarschaft gefunden. Die Frau hatte wochenlang tot in der Wohnung gelegen.