Die Bergwacht Schwarzwald ist am Wochenende zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Unter anderem musste in Fröhnd im Kreis Lörrach einem Gleitschirmflieger geholfen werden, der sich bei der Landung verletzt hatte und einer Wanderin im Belchengebiet. Im Raum Freiburg waren die Helfer bei zwei Mountainbike-Unfällen im Einsatz. Außerdem beteiligten sie sich an einer Suchaktion im Bereich der Zweribachwasserfälle.