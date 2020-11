per Mail teilen

Der Verbandsvorstand des Südbadischen Fußballverbandes hat beschlossen, dass der Spielbetrieb in Südbaden bis zum Jahresende ausgesetzt wird. Damit beginnt die Winterpause bereits jetzt und die Vereine bekommen Planungssicherheit bezüglich des Spielbetriebs im laufenden Jahr. Nach aktuellem Stand ist bis zum 30. November kein Trainings- und Wettkampfbetrieb im Amateurfußball in Baden-Württemberg gestattet. Aus diesem Grund wurden bereits alle Spiele im Verbandsgebiet am letzten Oktober-Wochenende sowie im kompletten November abgesetzt. Im Laufe der letzten Woche hatten verschiedene Verbandsgremien über die weiteren Planungen für 2020 beraten. Auf Basis dieser Beratungen hat der Verbandsvorstand beschlossen, dass auch im Dezember kein Spielbetrieb mehr stattfinden soll. Dies gilt für alle Alters- und Spielklassen von der Verbandsliga abwärts. Wie und ab wann die Saison im Jahr 2021 fortgesetzt wird, muss noch geklärt werden.