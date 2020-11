per Mail teilen

Eine Reinigungskraft aus dem Landkreis Breisgau - Hochschwarzwald hat in den vergangenen Wochen bei Hausarbeiten in Bollschweil und im Münstertal Wertgegenstände aus Wohnungen und Häusern gestohlen. Die Tatverdächtige meldete sich auf Annoncen bei denen Putz - und Haushaltshilfen gesucht wurden. Nachdem sie an den vereinbarten Probearbeitsterminen dort war, mussten die Geschädigten jeweils feststellen, dass Geld, Schmuck, Brillen oder Parfum fehlten. Weitere Betroffene werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.