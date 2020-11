In Pfaffenweiler im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald soll das Rathaus in dem Gebäude in der Ortsmitte verbleiben. Das älteste Gebäude im Ort, die Stube, soll weiterhin Gasthaus und Begegnungsstätte bleiben. Das haben die Menschen am Sonntag in einem Bürgerentscheid entschieden. Etwa 60 Prozent hatten für diesen Vorschlag der Bürgerinitiative gestimmt. Die Gemeinde wollte in der Stube einen Teil der Verwaltung unterbringen, einen weiteren Teil in dem Neubau.