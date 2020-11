In Offenburg hat die Polizei am Wochenende einen mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen. Der Mann soll nach derzeitigem Stand in der Innenstadt zwei Mädchen in den Blick genommen haben und dabei sein Geschlechtsteil entblößt und daran hantiert haben. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Sie ermittelt wegen Exhibitionismus und sexuellen Missbrauchs von Kindern.