Von Bräunlingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist am Samstag ein Container mit 350 gespendeten Fahrrädern nach Eritrea gestartet. Die Räder sollen an den eritreischen Gewerkschaftsbund gehen, der in der Hafenstadt Massawa ein Ausbildungszentrum betreibt. Dort lernen die Jugendlichen, die Räder zu reparieren. Mit dem Radprojekt sollen die Menschen vor Ort in ihrer Mobilität unterstützt werden. Viele haben einen langen Weg zur Schule oder zum Arbeitsplatz und können sich den Bus nicht leisten. Ziel ist es auch, den Jugendlichen eine Perspektive zu geben und Fluchtursachen zu vermeiden. Das Projekt hat Ewald Baumann aus Villingen-Schwenningen zusammen mit anderen Partnern organisiert (Audio).