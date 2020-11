Das Lörracher Amtsgericht rechnet in den kommenden Monaten mit einer Zunahme an Verfahren in Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz. Allein in dieser Woche stehen wieder zwei Fälle auf der Agenda des Amtsgerichts: „Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz“ heißt es da - dabei handelt es sich um Fälle aus der Zeit der ersten Corona-Verordnung im Frühling. Die Angeklagten waren mit mehr Menschen unterwegs, als erlaubt. Dafür erhielten sie ein Bußgeld, gegen das sie sich nun wehren. Der Sprecher des Amtsgerichts rechnet in Zukunft mit mehr solcher Verfahren, sogenannte Maskenverweigerer standen bislang noch nicht vor Gericht. Bis ein Verfahren verhandelt wird, dauert es allerdings zwei bis drei Monate.