Die Klimaschutzbewegung „Fridays for future“ hat gemeinsam mit dem Klimaaktionsbündnis Freiburg ein zweites Forderungspapier an Oberbürgermeister Martin Horn übergeben. Freiburg müsse bis 2030 vollständig klimaneutral werden, um einen gerechten Beitrag zum Pariser Klimaabkommen zu leisten, so die Aktivisten. Die aktuellen Klimabemühungen reichten nicht aus. Gefordert werden massive Investitionen in den Klimaschutz, etwa durch den Ausbau von Fuß- und Fahrradwegen, aber auch durch eine Ausbildungsinitiative für handwerkliche Berufe im Bereich der erneuerbaren Energien. Bereits im Mai 2019 hatte die Ortsgruppe von Fridays for Future ihre ersten Forderungen an die Stadt Freiburg übergeben. In der Folge wurde im Oktober 2019 das "Klima- und Artenschutzmanifest" vom Gemeinderat verabschiedet.