Die Feuerwehr in Freiburg ist am Freitag Nachmittag mit 14 Fahrzeugen und über 40 Einsatzkräften zu einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus ausgerückt. Ein Anwohner rief die Feuerwehr, nachdem ein Rauchmelder in der leeren Wohnung Alarm geschlagen hatte. Nach den Löscharbeiten kam es zu einem Unfall, bei dem eine Person stürzte und wiederbelebt werden musste.