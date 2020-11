per Mail teilen

Medizinische Labore erreichen wegen Tests auf das Corona-Virus die Kapazitätsgrenze. Auch in Südbaden sind die Labore überlastet. Rund 3.000 Tests am Tag müssen die Mitarbeiter des Freiburger Labors „Clotten“ bearbeiten. Neben Corona-Tests muss auch die Versorgung von Arztpraxen und Krankenhäusern mit Blutbildern oder Abstrichen sichergestellt sein. Der Geschäftsführer des Labors, Christian Haas, sagte dem SWR, dass für die Bearbeitung zusätzliche Mitarbeiter eingestellt und ein 24-Stunden-Schichtbetrieb eingeführt worden sei. Haas begrüßt die neue Nationale Teststrategie des Robert-Koch-Instituts. Um einen Rückstau an Testungen zukünftig zu verhindern, solle laut RKI die Priorität der Corona-Tests bei Risiko- und Krankenhauspatienten liegen.