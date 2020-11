Der Eishockey-Zweitligist EHC Freiburg ist mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Die Freiburger gewannen am Freitagabend gegen Heilbronn mit 5:2. Wegen den Corona-Beschränkungen durften keine Zuschauer in die „Echte Helden Arena“. Profi-Eishockey ohne Zuschauer, das gab es bislang in Deutschland noch nicht. Werner Karlin, der 1. Vorsitzende des EHC Freiburg ist froh, dass endlich gespielt wird, leider ohne Zuschauer. Für die Spieler sei der Start in die neue Saison von großer Bedeutung. Die Akteure müssten ihre sportlichen Karrieren fortsetzen, da sei es wichtig, dass der Wettkampf stattfinde. Der EHC Freiburg hofft, dass ab Januar wieder Zuschauer zugelassen werden. Für Dezember sieht Karlin noch wenig Chancen.