per Mail teilen

Der Badische Sportbund in Südbaden bekommt Geld aus einem landesweiten Hilfsprogramm. Mit knapp 12 Millionen Euro will die Landesregierung finanzielle Einbußen als Folge der Corona-Pandemie abfedern. Der Zugang zum Hilfsprogramm "Soforthilfe Sport" soll über den 30. November hinaus verlängert werden und bis weit ins nächste Jahr hineinreichen, so Sportministerin Eisenmann.