Unter dem Motto "Mein Körper - meine Wahl" haben am Freitagabend rund 70 Menschen auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg gegen die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes in Polen protestiert. Die Demonstration richtete sich gegen das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts vom 22. Oktober 2020, das eine Abtreibung auch bei schwerer Fehlbildung des Fötus für verfassungswidrig erklärte. Jetzt kann nur noch bei Inzest, einer Vergewaltigung und Lebensgefahr für die Schwangere eine Abtreibung offiziell vorgenommen werden. Mit diesen wenigen Ausnahmen stehen Abtreibungen in Polen in Zukunft gänzlich unter Strafe.