Frankreich und Deutschland wollen die Rheinbrücke zwischen Neuenburg und Chalampé gemeinsam sanieren. Das haben Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer und ihr französischer Amtskollege vereinbart. Seit mehr als einem halben Jahrhundert verbindet die Brücke über den Altrhein die Gemeinden Neuenburg und Chalampé. Viele Bauteile sind in die Jahre gekommen und müssen ausgetauscht werden. Dafür nehmen Deutschland und Frankreich jeweils 1,2 Millionen Euro in die Hand. Die gemeinsame Finanzierung der Brücke sei symbolisch für die grenzüberschreitende Politik von morgen, so Rémy With, neuer Präsident des elsässischen Départements Haut-Rhin. Bis 2022 soll die Sanierung der Brücke fertig sein, pünktlich zur Landesgartenschau in Neuenburg. Rund 11.500 Fahrzeuge nutzen die Brücke täglich.