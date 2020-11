Das Landgericht Waldshut hat zwei Brüder aus einer Baukolonne wegen Raubmords zu Gefängnisstrafen zwischen 13 Jahren und lebenslänglich verurteilt. Sie hatten im April dieses Jahres in Zell im Wiesental zwei Arbeitskollegen überfallen und einen davon getötet.

Die beiden Brüder hatten zusammen mit ihren Arbeitskollegen in einer Ferienwohnung in einem abgeschiedenen, kleinen Ortsteil von Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) gelebt. Sie stammen aus Bulgarien, können kaum Deutsch und konnten auch am Wochenende nirgendwo hin. Sie wollten weg, aber nicht ohne ihren Lohn, so der Richter. Die beiden hätten deshalb beschlossen mit Holzprügeln auf ihre schlafenden Vorarbeiter einzuschlagen, sie auszuschalten und sie auszurauben. Den Tod der beiden hätten sie billigend in Kauf genommen.