Am Lahrer Krankenhaus gibt es eine neue Methode für Operationen bei Krebs an der Speiseröhre. Lahr zählt damit bundesweit zur Spitze. Das neue Verfahren sei weitaus schonender, erklärt das Lahrer Klinikum. Es müsse nicht mehr offen operiert werden. Die Eingriffe mit Hilfe mehrerer kleinerer Schnitte seien für die Patienten verträglicher. Nach den Operationen seien die Menschen schneller wieder mobil, es würden weniger Komplikationen auftreten. Operationen an der Speiseröhre gelten als äußerst kompliziert. Für die Ärzte sind sie eine große Herausforderung. In Deutschland gibt es bisher nur wenige Krankenhäuser, die diese schonenden Operationen an der Speiseröhre anbieten. In Lahr will man das Verfahren weiter verbessern.