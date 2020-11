Die Hallenbäder im Kanton Basel-Stadt verzeichnen seit dieser Woche verstärkt deutsche Besucher. Auslöser ist offenbar die Schließung der Bäder auf deutscher Seite im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Deutsche nutzen damit die weniger strengen Regeln in der Schweiz aus. Was sich als Trend durch den deutschen Teil-Lockdown in diesem Monat verstärkt hat, zeichnet sich laut Kanton Basel-Stadt bereits seit dem Sommer ab. Da hatten die Basler Freibäder mehr Zulauf von Deutschen und auch von Franzosen. Es gibt vereinzelt auch Deutsche, die nun in Fitnessstudios nach Basel gehen, weil das in Deutschland gerade nicht geht. Von einem Dutzend neuer Kunden aus Deutschland spricht der Mitarbeiter eines Basler Fitnesscenters, andere stellen noch keinen Anstieg fest.