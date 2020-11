In einem Mordprozess gegen zwei Brüder will das Landgericht Waldshut-Tiengen am Vormittag die Urteile verkünden. Die beiden 22 und 27 Jahre alten Männer sollen in Zell im Wiesental (Landkreis Lörrach) einen Kollegen erschlagen haben. Die Brüder gehörten einer Baukolonne an und waren mit Kollegen in einer Ferienwohnung untergebracht. In einer Nacht Ende April 2020 sollen sie mit Holzstangen bewaffnet jeweils in ein Zimmer von einem schlafenden Kollegen gegangen sein. Dort sollen sie – getrennt voneinander – auf ihre Opfer eingeschlagen haben, um diese auszurauben. Ein 38-jähriger Kollege starb, ein zweiter Kollege erlitt schwere Verletzungen. Die Brüder erbeuteten 1200 Euro und konnten zunächst fliehen. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern Mord, versuchten Mord und schweren Raub mit Todesfolge vor.