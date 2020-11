per Mail teilen

Die Stadtverwaltung Freiburg will die Wohnsituation in der Stadt verbessern. Dazu hat sie jetzt das Konzept "Bezahlbar Wohnen 2030" vorgelegt. Ein Ziel ist, einen Überblick über sämtliche städtische Maßnahmen und Strategien zu geben.

Eine wesentliche Grundlage des neuen Konzeptes der Stadt "Bezahlbar Wohnen 2030" ist, dass mittelfristig und konkret auch mehr Wohnraum in Freiburg geschaffen werden soll. Neben dem Stadtteil Dietenbach mit fast 7.000 Wohneinheiten sind derzeit rund 20 Bebauungs-Pläne in der Bearbeitung.

So soll der geplante Freiburger Stadtteil Dietenbach einmal aussehen SWR Jan Lehmann

Um die 5.000 neue Wohnungen in fünf bis sieben Jahren

Mit den aktuellen Bebauungs-Plänen können laut Stadtverwaltung in den nächsten fünf bis sieben Jahren zwischen 4.300 und 5.300 Wohnungen geschaffen werden. Der Freiburger Gemeinderat wird in seiner nächsten Sitzung am 10. November über das Gesamtkonzept "Bezahlbar Wohnen 2030" entscheiden.