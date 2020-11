per Mail teilen

Das Landratsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis überlegt, Anzeige gegen eine Freikirche zu erstatten. Im Zusammenhang mit zwei Gottesdiensten hätten sich fast 60 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Die Gottesdienste waren Ende Oktober in Villingen-Schwenningen gefeiert worden. Rund 150 Menschen hatten daran teilgenommen. In der Verantwortung der Kirche hatte es gelegen, vollständige Teilnehmerlisten vorzulegen. Auf den Listen fehlten aber zum Teil die Adressen. Zudem seien teils auch falsche Namen und Telefonnummern angegeben worden. Das mache es schwierig, die Teilnehmer zu kontaktieren. Deshalb denke man nun über eine Anzeige nach, so eine Sprecherin des Landratsamtes. Darüber, ob auch Hygieneregeln missachtet wurden, lägen keine Informationen vor, hieß es.