Die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH übernimmt in diesem Jahr die Kosten für die weihnachtliche Beleuchtung in der Freiburger Innenstadt. Die Freiburger Einzelhändler müssen sich in diesem Jahr nicht an den Kosten für die Montage und den Betrieb der gemeinschaftlichen Weihnachtsbeleuchtung beteiligen. Dadurch sollen sie in der Corona-Krise entlastet werden. Auch private Beleuchtungsinitiativen sollen Unterstützung erhalten.